Gaziantep'te silah sesleri yankılandı: Yeni yıla böyle girdiler

Gaziantep’te vatandaşlar yeni yıla girerken alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen, kentte dakikalarca silah sesleri duyuldu.

DHA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Gaziantep’te sessizlik hakim oldu.

Yeni yıla evlerinde giren vatandaşlar saat 00.00’ı gösterdiğinde silahlarla ateş açılması kentte korkuya neden oldu.

Yaklaşık 15 dakika süren silah sesleri kentin tüm bölgelerinden duyuldu. Polis ekipleri silahla ateş açan kişileri tespit etmek amacıyla çalışmalar başlattı.