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  3. Gaziantep'te 'sahte ürün' operasyonu: 11 gözaltı

Gaziantep'te 'sahte ürün' operasyonu: 11 gözaltı

Gaziantep'te 'sahte ürün' operasyonu: 11 gözaltı

Gaziantep'te sahte ürün imalathanelerine yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı markalara ait ürünlerin sahtelerinin satışa sunulduğu ihbarı üzerine 9 iş yeri ve 2 depoya operasyon düzenledi. 

Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalara ait 11 bin 369 cep telefonu yedek parçası, 4 ton çamaşır deterjanı ve yumuşatıcısı, 405 ayakkabı üst sayası, poşet yapıştırma makinesi, rot başı ile 5 terazi bulundu.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3,6 milyon lira olduğu belirtildi. 

(AA)

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