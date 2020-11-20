20 Kasım 2020 Cuma 14:26 | Son Güncelleme:
Gaziantep'te 'maske ve sosyal mesafe' cezası: 32 bin kişiye toplamda 301 milyon 816 bin TL ceza yazıldı
IHA
Koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeyen vatandaşa cezai işlemler yapılmaya devam ediyor. Gaziantep'te 8 ayda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 332 bin kişiye toplamda 301 milyon 816 bin Türk Lirası ceza yazıldı.
Gaziantep’te 8 ayda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 332 bin kişiye toplamda 301 milyon 816 bin Türk Lirası ceza yazıldı.
İHA'da yer alan habere göre, Kovid - 19 vaka sayısının her geçen gün artış gösterdiği Gaziantep’te 332 bin 364 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için ceza yazıldı.
Denetimlerin her geçen gün sıklaştırıldığı Gaziantep’te tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan 332 bin 364 kişiye 301 milyon 816 bin TL ceza yazıldı.