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  3. Gaziantep'te korkunç olay: Trafikte durdurduğu sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı
29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:50 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te korkunç olay: Trafikte durdurduğu sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı

Gaziantep'te korkunç olay: Trafikte durdurduğu sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı
DHA

Gaziantep'te, kimliği belirsiz bir kişi, otomobiliyle seyir halinde olan sürücüyü, trafik ışıklarında pompalı tüfek ile vurdu. Saldırgan, elindeki tüfekle vatandaşlar tarafından görüntülendi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, önceki gün, Ocaklar Mahallesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kişi, otomobiliyle yol almaya başladı.

Trafik ışıklarında durduğu anda ise kendisini takip eden kimliği belirsiz şüphelinin, pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sürücü vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Gaziantep'te korkunç olay: Trafikte durdurduğu sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı
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