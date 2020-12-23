Gaziantep'te dehşet: Kendilerini uyaran zabıta memurlarına bıçak ve sopalarla saldırdılar

Gaziantep'te hayvan satışı yapan kişiler, kendilerini uyaran zabıta memurlarına bıçak ve sopalarla saldırdı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, öğleden sonra Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda rutin devriye görevini yürüten motosikletli zabıta ekipleri, yol kenarında plakaları sökülmüş halde bulunan araçta canlı hayvan satışı yapan kişileri uyardı. Bunun üzerine canlı hayvan satışı yapan kişiler ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüpheliler araçlarını üzerine sürdükleri zabıta ekibine sopa ve bıçaklarla saldırdı.

Saldırıda görevli 2 zabıta memuru yaralandı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 zabıta memuru, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.