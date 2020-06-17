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  3. Gaziantep'te belediyede işe yerleştirme vaadiyle dolandıran zanlı tutuklandı
17 Haziran 2020 Çarşamba 11:16 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te belediyede işe yerleştirme vaadiyle dolandıran zanlı tutuklandı

Gaziantep'te belediyede işe yerleştirme vaadiyle dolandıran zanlı tutuklandı

Gaziantep'te, kendisini belediye personeli olarak tanıtarak işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini belediye çalışanı olarak tanıttığı 10 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle yaklaşık 15 bin lira dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mağdurların ev ve iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının mağdurların ev ve iş yerlerine girmesi ile onlara sahte işe giriş belgesi vermesi yer alıyor.

AA

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