Gaziantep'te 75 kişi hakkında 'terör propagandası' soruşturması

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK sempatizanları tarafından Barış Pınarı Harekatı aleyhine bölgedeki terörist unsurları destekleyici ve övücü paylaşım ve yorumlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "32'si Gaziantep, 38'i il dışı, 5'i yurt dışı olmak üzere toplam 75 şahıs hakkında açık kaynak raporu düzenlenerek adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı. (AA)