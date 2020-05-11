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  3. Gaziantep'te 6 bin nüfuslu mahalle, karantinaya alındı

Gaziantep'te 6 bin nüfuslu mahalle, karantinaya alındı

Gaziantep'te 6 bin nüfuslu mahalle, karantinaya alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı ve 6 bin nüfuslu Sam Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şehitkamil'in 6 bin nüfusu olan Sam Mahallesi'nde yaşayan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişiye, koronavirüs olabileceği şüphesiyle 'Covid-19' testi yapıldı. Sonucun pozitif çıkması üzerine hasta ve ailesindeki 4 kişi, hastanede tedaviye alındı. Şehitkamil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, toplanarak, salgının başka kişi ve bölgelere yayılmasını önlemek için Sam Mahallesi’nin karantinaya alınmasına karar verdi. Kurul kararının ardından polis ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede, anonslar yapılarak, dışarı çıkılmaması istendi. 14 günlük karantina süresince mahallede yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.


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