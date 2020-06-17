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  3. Gaziantep'te 1 ton 330 litre etil alkol ve 516 şişe sahte içki ele geçirildi
17 Haziran 2020 Çarşamba 09:26 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te 1 ton 330 litre etil alkol ve 516 şişe sahte içki ele geçirildi

Gaziantep'te 1 ton 330 litre etil alkol ve 516 şişe sahte içki ele geçirildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir bağ evinde 1 ton 330 litre etil alkol ve 516 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir bağ evinde 1 ton 330 litre etil alkol ve 516 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kerer Mahallesi'ndeki bir bağ evine hava destekli operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 1 ton 330 litre etil alkol ile 516 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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