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  3. Gaziantep Valisi Gül: Maskeyi yere atanlar 3 bin 150 ile cezalandırılacak
10 Haziran 2020 Çarşamba 15:57 | Son Güncelleme:

Gaziantep Valisi Gül: Maskeyi yere atanlar 3 bin 150 ile cezalandırılacak

Gaziantep Valisi Gül: Maskeyi yere atanlar 3 bin 150 ile cezalandırılacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, maskeleri kullandıktan sonra yere atanların cezalandırılacağını duyurdu. Çevre kirliliğine ve hastalığın yayılımına sebep olan kişilere bu sebeple 3 bin 150 TL idari yaptırım uygulanacağını söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada maskeyi yere atanların cezalandırılacağını vurguladı.

Vali Gül açıklamasında, “Vatandaşlarımız Koronavirüsle mücadelede çok büyük fedakarlıklar yaparak maddi ve manevi bedel ödüyorlar. Fakat bazı kişilerin kullandıkları maskeleri yere attıklarını üzülerek görüyoruz. Alınan karar gereği bu durumlarda 3 bin 150 TL idari yaptırım uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.

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