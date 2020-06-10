Gaziantep Valisi Gül: Maskeyi yere atanlar 3 bin 150 ile cezalandırılacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada maskeyi yere atanların cezalandırılacağını vurguladı.

Vali Gül açıklamasında, “Vatandaşlarımız Koronavirüsle mücadelede çok büyük fedakarlıklar yaparak maddi ve manevi bedel ödüyorlar. Fakat bazı kişilerin kullandıkları maskeleri yere attıklarını üzülerek görüyoruz. Alınan karar gereği bu durumlarda 3 bin 150 TL idari yaptırım uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.