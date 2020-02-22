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  3. Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında bir askerin şehit olduğunu bilgisi geldi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.

AA'da geçen habere göre, valilikten yapılan açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

AİLEYE ŞEHADET HABERİ ULAŞTI

Rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Demir'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı. Askeri yetkililer, Demir ailesinin Şehitkamil ilçesindeki evine giderek, anne Nisa Karataş'a acı haberi verdi.

Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılarak taziye çadırı kuruldu.


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