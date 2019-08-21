Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Gaziantep kuzey şehir kura sonucu sorgulama..

Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? sorusu projeye başvuru yapanlar tarafından merak ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Kuzeyşehir mevkiinde inşa ettirilecek olan Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 5. etap Toki Konutları projesi için hak sahibi belirleme kuraları bugün ve yarın çekiliyor. Projedeki 2+1 dairenin fiyatları 175 bin 500 TL’den, 3+1 dairelerin fiyatları ise 232 bin 500 bin TL’den başlıyor.Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için TOKİ Gaziantep kuzey şehir kura sonucu sorgulama sayfası haberimizde..

GAZİANTEP TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir 5. etap Toki Evleri sosyal konut projesinde bulunan konutların hak sahibi belirleme kurası 21 Ağustos ve 22 Ağustos 2019 tarihlerinde, Çarşamba ve Perşembe günü Gaziantep’te Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu’nda (Şahinbey, Gaziantep) Saat: 11:00’da noter huzurunda yapılıyor.

TOKİ Gaziantep Kuzey Şehir 5. etap kura sonuçları çekildi. TOKİ’nin Gaziantep Kuzeyşehir'de inşa edeceği 2+1 nitelikli 1.252 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. 3+1 dairelerin kurası ise yarın çekilecek.

Gaziantep Kuzeyşehir 5. etap Toki kura sonuçları belli olduktan sonra ise kura listesi Toki’nin web sitesinden yayınlanmaktadır.

TOKİ GAZİANTEP KUZEY ŞEHİR ÖDEME PLANI

Sosyal konut projesinde yer alan 2+1 dairelere yüzde 12 peşinat ödeniyor. Daha sonra kalan tutar için 180 ay vade ile vadelendiriliyor. Yüzde 20 peşinat ödeyerek daire sahibi olmak isteyenler ise peşinatın ardından kalan tutar için 240 ay vade ile ödeme yaparak daire sahibi olabiliyor.

1.000 TL başvuru bedeli ödendikten sonra 3+1 dairelere yüzde 10 peşinat ödeniyor. Daha sonra kalan tutar için 120 ay vade ile vadelendiriliyor. Yüzde 20 peşinat ödeyerek daire sahibi olmak isteyenler ise peşinatın ardından kalan tutar için 180 ay vade ile ödeme yaparak daire sahibi olabiliyor.

Peşinat ödemeleri ise sözleşme imzalanması aşamasında vatandaşlardan tahsil ediliyor. 2+1 dairelerde yıllık artış miktarı Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre yapılıyor. 3+1 dairelerde ise Memur Maaş Artış Oranı‘na göre Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor.