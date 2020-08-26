Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3495
  • 8,6849
  • 453.008
  • 1101.43
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı
26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:50 | Son Güncelleme:

Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı

Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı
DHA

Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen 25 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Adresinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmalarıysa sürüyor.

2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Netanyahu'dan Hizbullah'a mesaj: Karşılık vereceğiz
Bursa'da ceza getiren anons: Oynamayan korona olsun
Kocaeli'de bir konteynerde 540 kilo kokain ele geçirildi
Edin Visca transferi 2 futbolcu + para teklifiyle bitiyor
MSB paylaştı... 'Bitmeyen Destan'

MSB paylaştı... 'Bitmeyen Destan'

ABD'de Wisconsin'de acil durum ilan edildi

ABD'de Wisconsin'de acil durum ilan edildi

Başakşehir Futbol Kulübü yıldızı Edin Visca Fenerba

Başakşehir Futbol Kulübü yıldızı Edin Visca Fenerbahçe'nin futbolcusu olma yolunda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü İÇİN Bitlis'te