26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:50 | Son Güncelleme:DHA
Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı
Gaziantep merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen 25 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
Gaziantep merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Adresinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmalarıysa sürüyor.