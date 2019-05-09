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  3. Gaziantep merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Gaziantep merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay merkez ve Hassa ilçesi ile Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramasında ruhsatsız 3 tabanca, 232 mermi, 3 şarjör, çok sayıda tabanca markası ile seri numaraları bulunan logo ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

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