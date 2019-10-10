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Gaziantep Karkamış'ta okullar tatil edildi! Mardin ve Gaziantep'de bugün okullar var mı?

Gaziantep Karkamış'ta okullar tatil edildi! Mardin ve Gaziantep'de bugün okullar var mı"

Mardin ve Gaziantep'de bugün okullar var mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetler'nin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Harekatı kapsamında Karkamış'ta okullar tatil edildi. Gaziantep Valiliği Barış Harekatı nedeniyle 10 Ekim Perşembe günü okulların bir gün ara verilmesine karar verdi. Detaylar haberimizde

Gaziantep'de ve Mardin'de bugün okullar var mı? Gaziantep'te eğitime bir gün ara... Fırat'ın doğusunda düzenlenen operasyonlar kapsamında sınır bölgelerindeki illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Gaziantep Valiliği Barış Harekatı nedeniyle 10 Ekim Perşembe günü okulların bir gün ara verilmesine karar verdi.

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime ara verildi

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Nusaybin ilçesinde tüm okulların bugünden itibaren 2 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ, PKK, KCK, PYD ve YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizce başlatılan Barış Pınarı Harekatı kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda Kaymakamlık oluru ile ilçemizde 10-11 Ekim tarihlerinde iki gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

Öte yandan Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okulların 2 gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

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