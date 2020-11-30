Gaziantep Büyükşehir esnafın ve halkın yanında

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde Gazi şehir, salgına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Büyükşehirin bütün ekipleri, kısa sürede yayılan virüse karşı daha güçlü tedbirler alarak salgın tehdidinin en aza indirilmesini amaçladı, açıkladığı paketlerle vatandaşın ve esnafın imdadına koştu. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi yayınlanan genelgeler doğrultusunda aldığı yeni kararla kapanan işyerleri sahiplerinin ve çalışanlarının mesken sularında yüzde 50 indirime gitti. Öte yandan yine kapanan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kiracısı olup paket servis yapamayan işyerlerinin kiralarını açılıncaya kadar almayacağını duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından yeni oluşturulan ‘Esnafa Destek Halka Şifa Paketi’ ile hem vatandaşın bağışıklık sistemi güçlendirirken hem de pandemi dolayısıyla zor günler geçiren esnafa can suyu olacak.

YEREL ÜRÜNLER ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Projeyle Oğuzeli Büyükşehir Serası’nda kadın kooperatifleriyle üretilen ve ilçe esnafının yerel bağışıklık sistemini güçlendirici yerel ürünlerini alacak büyükşehir halka ücretsiz dağıtacak. Öncelikle koronavirüs hastası olan evlere ve dükkânı kapanan işyeri sahipleriyle çalışanlarına ücretsiz götürülecek ürünlerle kış aylarının gelmesiyle birlikte bağışıklık sistemine destek sağlanacak. Açıklanan yeni pakette sumak, kekik, nane, nar, pekmez, sarımsak, biber gibi Gazi şehrin ilçelerinde yetişen yerel ürünler olacak. Projenin devamında isteyen bütün vatandaşlara ürünler gönderilecek, sağlık paketi isteyen vatandaşlar ALO 153 üzerinden talepte bulunabilecek.



KENT GENELİNDE HİJYEN SEFERBERLİĞİ GAZİANTEP



Büyükşehir Belediyesi, salgınla birlikte kendi GASMEK kurslarında günde 15 bin maske üretimi gerçekleştirdi. Ayrıca Gaziantep Valiliği, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği (GAİB) ve NAKSAN Plastik ile işbirliğine giderek 15 günde 15 milyon maskeyi halkın kullanımına sundu. Şehirdeki bütün toplu taşıma araçlarının dezenfektesini sağlarken bunun yanında şehirde hizmet veren ambulansları da bu sisteme dahil etti. Şehrin giriş ve çıkışlarında ateş ölçüm merkezleri kuran Gaziantep Büyükşehir, kent genelinde özellikle kenar mahalle ve köylerde 500 bin adet Gaziantep’e özgü yeşil sabun, 20 bin adet bulaşık deterjanı, 12 bin litre dezenfektan ve 125 bin litre çamaşır suyu dağıtımı yaptı. Büyükşehir, alışverişe çıkamayan yaşlılara büyükşehir, günde bin 500 haneye sıcak yemek ve ekmek dağıtımına başladı. Durumu olmayan yaşlılara da 1 ay yetecek kuru gıda yardımı sağladı, süreçte aylık gıda kartı sayısı 5 bine çıkartıldı