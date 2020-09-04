Gazetecinin pasaportunu ırkçı siteye servis ettiler! Çete devleti

Antalya’nın karşısındaki Meis Adası’na uluslararası anlaşmaları çiğneyerek asker çıkaran ve Akdeniz’de korsan kıta sahanlığı iddialarını sürdüren Yunanistan’ın çete devletine dönüştüğü de ortaya çıktı. Yunanistan’ın Meis Adası’na haber çalışmaları için giden Anadolu Ajansı (AA) Atina ekibi, Türkiye düşmanı ırkçı bir Yunan internet sitesi tarafından ajanlıkla suçlanıp tehdit edildi. AA Atina Temsilcisi Tevfik Durul ve fotomuhabiri Ayhan Mehmet’in pasaport bilgileri ve fotoğraflarını yayımlayan ırkçı Turkikanea.gr internet sitesi bir de provokatif bir metin yayımladı. Metinde, “Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis’e gitmelerine izin veriyoruz? Neden adaya ayak basmalarına izin verdik. Bu MİT ajanlarının ne yapmak istediklerini bilmiyor muyuz?” şeklinde kışkırtıcı ifadeler kullanıldı.

DOĞUM BİLGİSİNİ VERDİLER



Sitede, Durul’un yalnızca Yunan makamlarının elinde bulunması gereken pasaport kimlik sayfası fotoğrafının yayımlanması dikkati çekti. Mehmet’in doğum yeri bilgileri bile paylaşıldı. Bu olay, Yunanistan’ın içinde çete gibi çalışan bu birimler nedeniyle ülkeye giriş çıkış yapan kimsenin pasaport güvenliğinin kalmadığını gösterdi. Canlı yayına katılan Durul, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Adaya gemiyle vardık. MİT ajanı olduğumuz, adaya başka amaçla geldiğimiz tarzında kışkırtıcı bir haber servis ettiler. Benim pasaportumun kimlik sayfasının fotoğrafını orada yayınladılar. Yunan makamları, polisi dışarı çıkmamamız yönünde tavsiyede bulundu. Ada sakinleriyle şu an için olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadık.”

Yunan askerlerinin feribotla Meis’e çıktığını gösteren fotoğrafları ilk yayınlayan organlardan biri de bu siteydi.

SİTE SABIKALI



Türkiye karşıtı provakatif haberler yapan turkikanea.gr adlı internet sitesi, geçtiğimiz ay Yunan komandolarının Türklerin yoğun yaşadığı iskeçe bölgesine bağlı gökçepınar köyünde yaptığı silahlı tatbikatla gündeme geldi. Tatbikat görüntülerinin çekildiği açılardan yola çıkan internet sitesi Türklerin yaşadığı evleri tek tek işaretleyip hedef göstermişti.

ALTUN: ZARAR GELİRSE BEDELİNİ ÖDERSİNİZ



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunan makamlarının AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösterdiğini belirterek, “O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansını susturmak kimsenin harcı değildir” dedi. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı da “Atina yönetiminden açıklama ve özür bekliyoruz” dedi.