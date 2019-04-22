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  3. 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek’in acı günü

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek’in acı günü

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek’in acı günü

Sri Lanka'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki Türk’ten birinin 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Murat Çiçek'in kuzeni olduğu öğrenildi.

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TM Dijital Haber Merkezi

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybeden 290 kişinin arasında iki Türkün de olduğu açıklanmıştı.

Hayatını kaybeden iki Türkün Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş olduğu öğrenildi.

Gazeteci Murat Çiçek ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sri Lanka'da şehit olan Serhan Selçuk Nariçi teyzemin oğluydu. Allah taksiratını affetsin mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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