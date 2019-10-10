Gazeteci Merve Şebnem Oruç yorumladı... Trump kafa karıştıran tweetleri neden atıyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye’nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarılarının ardından, şimdi de Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında ilk olarak savaş uçakları ve obüsler, terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad ve Resulayn’ın 30 km içerisindeki hedeflerini vurdu.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Gazeteci Merve Şebnem Oruç, Türkiye’nin uzun süredir beklediği Barış Pınarı Harekatı’nı terörle mücadele için başlattığını vurguladı. Oruç, “Suriye’nin kuzeyinde yuvalanmış terör örgütlerinin Türkiye’ye doğrudan tehdit olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunları temizlemenin yolu Fırat Kalkanı Harekatı’ndan, Zeytin Dalı Harekatı’ndan geçti. Şu anda da Barış Pınarı Harekatı’ndan geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı uzun süredir beklediğini belirten Merve Şebnem Oruç, “Dünyadaki çok sayıdaki ülke bizim bu harekatı yapmamız için ellerinden geleni yapıyorlardı. Türkiye olarak hem diplomatik hem de askeri anlamda çok ciddi hamlelerde bulunduk. Türkiye’nin ve cumhurbaşkanın kararlılığı bize bu harekâtı yapmayı nasip etti.” dedi.

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TEMİZLEMENİN YOLU BARIŞ PINARI HAREKATI’NDAN GEÇİYOR”

Barış Pınarı Harekatı’nın terörle mücadele için yapıldığının altını çizen Şebnem Oruç, “Harekat egemenlik ve bekamızla ilgili, bunun savaş olmadığını, terörle mücadele olduğunun altını ısrarla çizmek gerekiyor. Hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok, Suriye’nin kuzeyinde yuvalanmış terör örgütleri Türkiye’ye doğrudan tehdit olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunları temizlemenin yolu Fırat Kalkanı Harekatı’ndan, Zeytin Dalı Harekatı’ndan geçti. Şu anda da Barış Pınarı Harekatı’ndan geçiyor.”

“TRUMP’IN AÇIKLAMALARI ABD İÇ SİYASETİNE YÖNELİK”

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaların iç siyasete yönelik yaptığını söyleyen Oruç, “Trump aynı zamanda Washington’daki lobilerini bir şekilde tatmin etmeye çalışıyor. Trump’ın harekata karşı olmadığını biliyoruz. Zaten Suriye’de olmakta da çok haz etmediğini söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE BU KONULARDA ŞERBETLENDİ”

Suriye’de PKK koridoru oluşturmak gibi gayeleri olan senatör ve diplomatların harekattan rahatsızlık duyduğunu sözlerine ekleyen Merve Şebnem Oruç şöyle konuştu:

“AB, BM başta olmak üzere pek çok yerden Türkiye harekatı durdurmalı yönünde çağrılarda bulunuyorlar. Bunları umursamamak gerekiyor, Zeytin Dalı Harekatı başladığında da bunu yaptılar. Türkiye olarak tabiri caizse şerbetlendik. Açıklamaların en komik ve absürdü Sisi’nin Arap Birliği ülkelerini acil toplanmaya çağırması.”