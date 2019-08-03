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Gazeteci Cüneyt Cebenoyan hayatını kaybetti

Gazeteci Cüneyt Cebenoyan hayatını kaybetti

Seydişehir ilçesindeki trafik kazasında gazeteci Cüneyt Cebenoyan öldü, eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı. Cebenoyan'ın kardeşi Yasemin Cebenoyan, PKK terör örgütünün 1994 yılında Taksim'deki The Marmara Oteli'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti. Cebeneyon, 1999 depreminde iki yaşındaki oğlu ile anne ve babasını kaybetmişti.

Alınan bilgiye göre, Gazeteci Cüneyt Cebenoyan yönetimindeki 34 ZE 9553 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen BA 975 TJ yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Cebenoyan'ın kullandığı otomobil daha sonra refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü Cüneyt Cebenoyan olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı. Yaralı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Cebenoyan'ın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA)

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