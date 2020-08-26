Gazeteci Can Ataklı hakkında 4 yıl hapis istendi

Ataklı’nın söz konusu yayında, ‘’Şuraya bak ya, taş üstünde taş kalmıyor ya. İran’da deprem oluyor. Tamam, aynı yer yani sınır o tarafta ama şuraya bak ya, ondan sonra da ben deprem için ‘biz onun kaç katını harcadık.’ Harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param ya, ben paramı sormayacak mıyım” ifadelerini kullandığı kaydedildi.