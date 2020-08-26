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  3. Gazeteci Can Ataklı hakkında 4 yıl hapis istendi
26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:41 | Son Güncelleme:

Gazeteci Can Ataklı hakkında 4 yıl hapis istendi

Gazeteci Can Ataklı hakkında 4 yıl hapis istendi

Gazeteci Can Ataklı hakkında bir televizyon programında deprem vergileri üzerine kullandığı ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Ataklı hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ataklı’nın söz konusu yayında, ‘’Şuraya bak ya, taş üstünde taş kalmıyor ya. İran’da deprem oluyor. Tamam, aynı yer yani sınır o tarafta ama şuraya bak ya, ondan sonra da ben deprem için ‘biz onun kaç katını harcadık.’ Harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param ya, ben paramı sormayacak mıyım” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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