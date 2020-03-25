Gazeteci Can Ataklı hakkında MEB suç duyurusunda bulundu

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazeteci Can Ataklı hakkında "öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Sunucu Can Ataklı EBA TV'deki başörtülü öğretmeni hedef gösterdi

AA

