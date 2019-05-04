GAZBİR Başkanı yeniden Yaşar Arslan oldu

GAZBİR'den yapılan yazılı açıklamada, başkanlık seçiminin bugün Ankara'daki 8. olağan genel kurulunda gerçekleştiği ifade edildi.

Aynı kurulda yönetim kurulu görev dağılımının da yapıldığı belirtilen açıklamada, "GAZBİR Başkanlığına yeniden AKSA Doğal Gaz AŞ CEO’su Yaşar Arslan seçildi. Başkan yardımcılıklarına, STFA Yatırım Holding CEO’su Aslan Uzun, İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım, ARSAN Grup Genel Direktörü Yaşar Çıkış, KOLİN İnşaat Doğal Gaz Yatırımları Direktörü Hasan Erbil DOYURAN, Başkentgaz Yönetim Kurulu Üyesi Emre TORUN seçildi. Genel Sekreterliğe Enerya Doğal Gaz Dağıtım AŞ Genel Müdürü Arda Beştaş, muhasip üyelik görevine ise EWE Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yasir Bora seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise PALMET Grubu Genel Müdürü Tamer Sönmez, ENGİE Türkiye Başkanı Gökalp Özkök ve ZORLU Doğal Gaz Dağıtım AŞ Genel Müdürü Fuat Celepçi seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, GAZBİR'in doğal gazın yaygınlaşmana önemli katkılar yapmış güçlü bir aktör olduğunu belirtti.

Arslan, doğal gaz dağıtım sektörünün son 16 yılda önemli ve örnek bir mesafe kat ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Özveriyle yapılan yatırımlar sayesinde bugün 81 il ve 510 şehrimizde 15 milyondan fazla abone, 50 milyondan fazla vatandaşımız doğal gaz konforuna kavuştu. 2002'den itibaren her yıl büyüyen doğal gaz dağıtım sektörü üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektedir. Geçtiğimiz 16 yılda yakalanan başarının altında geleceğe dönük model anlayışı ve güvenli doğal gaz işletmeciliğinden ödün verilmemiş olması yatıyor. Büyüyen sektör; büyüyen şebeke alt yapısı, kullanıcı sayısı ve faaliyet alanı anlamına geliyor. Önümüzdeki yıllarda büyüyen şebeke yenileme ihtiyacı, artan müşteri memnuniyeti kriterleri ve yine artan işletme yeterlilik ihtiyaçları ile karşı karşıya olacağız. Bunun için sektörümüzün gelecekteki koşullara uygun olarak organize olabilmesi büyük önem arz ediyor. GAZBİR önümüzdeki süreçte bu bilinçle çalışmalarını yeni şartlara uygun olarak geliştirecek."

(AA)