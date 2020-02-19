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Gaz pedalı takılı kalınca kendi traktörünün altında kaldı!

Gaz pedalı takılı kalınca kendi traktörünün altında kaldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çiftçi Kenan Acar(55) kullandığı traktörden düşüp, altında kaldı. Acar ağır yaralanırken, gaz pedalı takılı kalan traktör, 1 kilometre gittikten sonra elektrik diğerine çarpıp, durdu.

Kaza, öğle saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçi Kenan Acar(55), 16 PR 172 plakalı traktörü ile tarlasını gübrelemeye başladı. Ancak, dengesini kaybedip, düştü ve traktörün altında kaldı. Gaz pedalı takılı kalan traktör ise Acar'ın üzerinden geçip, 1 kilometre yol aldıktan sonra elektrik diğerine çarpıp, durdu.

Traktörü görünce kaza olduğunu anlayan çiftçi Önder Burhan, hemen Kenan Acar'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Acar, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acar´ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önder Burhan, "Tarlamızda çalışma yapıp evimize giderken direğe çarpmış halde bir traktör gördük. İzini takip ederek arkadaşım Kenan Acar´ı yaralı halde buldum, sağlık ekiplerine bilgi verdim" dedi.

(DHA)


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