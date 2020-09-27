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  • Gasp ettikleri adamı dövüp dereye attılar, serbest kaldılar! Hapis için cinayet şart mı?
27 Eylül 2020 Pazar 01:35 | Son Güncelleme:

Gasp ettikleri adamı dövüp dereye attılar, serbest kaldılar! Hapis için cinayet şart mı?

Gasp ettikleri adamı dövüp dereye attılar, serbest kaldılar! Hapis için cinayet şart mı"
AA - DHA

Parasını alıp dövdükleri şahsı 7 metre yüksekten dereye atan magandalar, mahkemece serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine bir üst mahkeme yakalama kararı çıkardı.

İstanbul Bahçelievler’de 7 Temmuz’da 4 kişilik grup, Suriyeli restoran sahibi Muhammed Selmo’yu otomobil alım satım bahanesiyle dere yatağına götürdü. Ortaya çıkan görüntülere göre zanlılar, Selmo’yu 7 metre yükseklikten dere yatağına attı. Ağır yaralanan Selmo, ifadesinde şahısların kendisinden silah zoruyla para istediğini, vermeyince darp edildiğini belirterek “5 bin 700 liramı, telefonumu, gümüş kolyemi aldılar” dedi.

Saldırganlardan Serkan K. ve Kürşat Ç., haftalar sonra yakalandı. Selmo’nun uyuşturucu sattığını öne süren Serkan K., “Arkadaşlarım kendisini bagaja koyup polise götürmek istedi. Arbede çıktı, dereye düştü” dedi. 22 Eylül’de adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklama talebine rağmen Bakırköy 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

Her yerde aranıyorlar

Karara itiraz eden savcılık, 23 Eylül’de bir üst mahkemeye başvurdu. Bakırköy 3. Sulh Ceza Mahkemesi, 24 Eylül’de şüpheliler hakkında ‘cinayete teşebbüs’, ‘silahla yağma’ ve ‘alıkoyma’ suçlarından yakalama kararı çıkarttı. Şüphelilerden birinin asker olduğu, üçünün ise arandığı öğrenildi.

Tutuklamayan hakime inceleme 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şüphelilere tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu’na inceleme izni verdi: “Bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak HSK’nin görevidir.”

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