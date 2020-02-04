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  3. Gardaş'tan Elazığ'a destek sözü

Gardaş'tan Elazığ'a destek sözü

Gardaş'tan Elazığ'a destek sözü

Bir dönem Çağla Şikel ve Alişan'ın birlikte sundukları "Her Şey Dahil" programının formatı Azerbaycan’da da ilgi görüyor.

Hazar TV'de yayınlanan programın sunucusu Tarix Aliyev, Elazığ’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedeler için kollarını sıvadığını canlı yayında açıkladı.

Programında birlik, beraberlik ve destek çağrısında bulunan Aliyev, “Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilerim. Bizler de böyle günlerde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalıyız. Elazığ’da depremden etkilenen kardeşlerimize bizler de maddi ve erzak yardımı gönderdik. Herkesi, birlik olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.


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