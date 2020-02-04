Gardaş'tan Elazığ'a destek sözü

Hazar TV'de yayınlanan programın sunucusu Tarix Aliyev, Elazığ’da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedeler için kollarını sıvadığını canlı yayında açıkladı.

Programında birlik, beraberlik ve destek çağrısında bulunan Aliyev, “Elazığ’da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet dilerim. Bizler de böyle günlerde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamalıyız. Elazığ’da depremden etkilenen kardeşlerimize bizler de maddi ve erzak yardımı gönderdik. Herkesi, birlik olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.