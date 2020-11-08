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08 Kasım 2020 Pazar 00:08 | Son Güncelleme:

Gardaşa Çamlıca jesti... Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla görsel şölen

Gardaşa Çamlıca jesti... Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla görsel şölen
AA

Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan 369 metre uzunluğundaki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin dış cephesine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yansıtıldı.

İstanbul'un simge binalarından Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi, akşam saatlerinde ay-yıldızlı kırmızı-beyaz ve mavi-kırmızı-yeşil renklere büründü. 

AA'nın aktardığı habere göre, kule üzerindeki sarmal led ışıklar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının şeklini aldı.

Şehrin birçok farklı noktasından görülen kule üzerindeki görsel şölen, bazı vatandaşlarca cep telefonlarıyla kaydedildi.

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