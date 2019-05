Game of Thrones 8. sezon 6. bölüm fragmanı! Game of Thrones final bölümü nasıl izlenir?

Game of Thrones 8. sezon 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte Game of Thrones final bölümü nasıl izlenir? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Game of Thrones 8. sezon 6. bölüm için heyecan dorukta. ABD’de 10 milyondan fazla kişi Game of Thrones dizisinin final bölümünün yayınlanacak olmasından dolayı pazartesi günü işe gitmeyecek. 2.9 milyon kişi işe geç kalmayı planlarken, 3.4 milyon kişi de uzaktan çalışacak. Challenger, Gray & Christmas şirketinin araştırmaları doğrultusunda da Game of Thrones’un yarattığı iş gücü kaybı ABD’de ekonomiye 3.3 milyar dolar kaybettirecek. İzleyicileri bu denli etkileyen Game of Thrones izleme linki ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Game of Thrones hakkında tüm merak edilenler...

GAME OF THRONES 8. SEZON 6. BÖLÜM FRAGMANI!

Game Of Thrones final bölümüyle 19 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacak. Heyecan dolu sahnelerin olacağı bölüm 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES FİNAL BÖLÜMÜ NASIL İZLENİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda. Game of Thrones’u Türkiye’den izlemek için beIN Series Sci-Fi kanalını kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden altyazılı ya da Türkçe dublaj olarak izlemek içinde beIN Connetct’e bağlanabilirsiniz.

GAME OF THRONES 8. SEZON 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Game of Thrones dizisinin finali heyecanla bekleniyor. Game of Thrones 8. sezon 5. bölüme, dizinin önemli karakterlerinin ölümü damga vurdu. Son Savaş’ta Daenerys Targaryen, Kraliçe Cersei Lannister ile savaşmak için kalan kuvvetlerini King’s Landing’e getirdi. Geçen haftaki bölümün sonunda, Dany, tükenmiş kuvvetlerini Kraliçe Toprakları'na, Kraliçe Cersei'nin onları The Golden Company askerleri ile beklediği yere getirdi. 5. bölüme iki lider kadının savaşı damga vurdu.

LORD VARYS

Jon Snow'un ebeveynleri hakkındaki gerçeği açıkladıktan sonra Daenerys tarafından idam edildi.

EURON GREYJOY

Jaime Lannister tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

JAIME LANNISTER

Jaime, ölü ejderhaların iskeletlerinin tutulduğu mahzende saklanırken üzerlerine kapıyı tutan moloz yığını düştü. Jaime bu yığının altında kalarak can verdi.

CERSEI LANNISTER

Cersei de Jaime'nin kollarındayken moloz yığını altında kalarak öldü.

SANDOR CLEGANE

'Dağ' olarak bilinen kardeşi Gregor ile mücadele ederken öldü.

Tabi 'Mountain' de bu mücadelede öldü.

QYBURN

Qyburn, 'The Hound' lakaplı erkek kardeşi Sandor Clegane ile savaşmak yerine kraliçesi Cersei'yi koruyan 'Dağ' lakaplı Gregor'dan kraliçeyi ölüme götürmesini telep edince Dağ, Qyburn'u, kafasını Kızıl Tut'ta bir duvara çarparak öldürdü.

8. SEZON HAKKINDA

Sekizinci sezon, diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşmuştur. Sezonun çekimlerine 23 Ekim 2017'de başlandı ve Temmuz 2018'de bitti. Sezon, Nisan 2019'da yayınlanmaya başlanacak. Senaryo, George R. R. Martin'in yayımlanacak olan Kış Rüzgarları ve Bahar Rüyası adlı romanlarından ve ek olarak yeni sahnelerden oluşacak.

GAME OF THRONES SEZON FİNALİ'NDE NELER OLDU?

Cersei'nin hamile olması hem Jamie'yi hem de Tyrion'ı şaşırttı. Jamie'ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie'ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi.

Tyrion'ın ve Jamie'nin Cersei'nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei'nin bebek bekliyor olmasıydı. Daenerys ve Jon'un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu.

Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler'den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell'e doğru yol aldı.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Yazların onlarca yıl, kışların ise bir ömür sürebildiği bir diyar, içten içe nifakla kaynamaktadır. Köklerini saldıkları topraklar kadar soğuk ve sert olan Starklar'ın kalesi Kıştepesi'nin kuzeyinde, Yedi Krallık'ı koruyan Sur'un ardında tekinsiz güçler toplanmaktadır. Kuşkulu bir ölümün ardından kralı ve dostu tarafından saltanat makamı olan güneye çağrılan Eddard Stark kendisini Demir Taht'ı arzulayanların baş döndürücü entrikalarının arasında bulur. Dostuyla düşmanını, gerçekle yalanı ayırt edemez olan Eddard'ın ne kıyısında yürüdüğü uçurumdan, ne de Ejderkrallar'ın soyundan gelen sürgün Targaryen kardeşlerin taştan ejder yumurtaları ve soylu atların sırtında serpilen iktidar düşlerinden haberi vardır. Kış, Starklar ve yandaşları için olduğu kadar Yedi Krallık için de uğursuz alametlerle gelmektedir. Taht mücadeleleri her zamankinden daha sert geçecektir.