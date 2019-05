Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm izleme yolları - Game of Thrones 8.sezon 4. bölüm nasıl izlenir?

Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm izleme yolları dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. HBO dizisi Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm nasıl izlenir? HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones finale doğru ilerledikçe heyecan her geçen hafta artıyor. Son sezonun üçüncü bölümü “The Long Night”, yaklaşık 7,8 milyon tweet ile televizyon tarihinin sosyal medyada en çok konuşulan dizi olmuştu. Dizinin yeni bölüm fragmanında Winterfell Savaşı’nın henüz bitmediği anlaşılıyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Dizi, Digiturk beIN SERIES SCI-FI HD kanalından izlenebiliyor. Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.

Game Of Thrones 8. sezon 4. bölümü 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00'te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak.

GAME OF THRONES SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR NELER?

Ak Gezenler (White Walkers) ile Kışyarı'nda (Winterfell) yaşanması beklenen savaş nihayet gerçekleşti. Çok sayıda ölümle sonuçlanan savaştan sonra dizi Twitter'da ise en çok konuşulanların zirvesine oturdu.

Yeni bölümünde geçen bölümden bilindiği üzere Sansa Stark ve Tyrion Lannister'ın da aralarında yer aldığı pek çok kişi, güvenlik gerekçesiyle büyük savaş öncesi Stark ailesinin büyük mezarlarına girdi.

Kışyarı'nın kapılarında ise Jaime Lannister ve geçiğimiz bölümde Jaime tarafından şövalye ilan edilen Tarth'lı Brienne Ak Gezenler'i bekliyordu.

Bu esnada ekranlarda Jon Snow'un kurdu Ghost'un görünmesi ise dizinin hayranlarını oldukça mutlu eden anlardan biri oldu. Ghost ve Jorah, Dorthrakiler ile birlikte savaştaki yerlerini alıyor.



Öte yandan bu bölümde aynı zamanda Melisandre de geri dönüyor ve söylediği bir ilahi ile Jon Snow ile Daenerys'in ordusundaki herkesin kılıcı bir gece için olsa dahi alevlenerek Azor Ahai oluyor.



Dorthrakiler ile Ak Gezenler arasında yaşanan çarpışmanın ardından Dorthraki ordusunun neredeyse tamamı ölüyor ama Jorah ve Ghost sağ olarak kurtuluyor.

Drogon ve Rhaegal'ın alevleriyle çok sayıda Ak Gezen'in öldüğü savaşta Ak Gezen ordusu Tarth'lı Brienne ve Jaime Lannister önderliğindeki Lekesizler'e (Unsullied) saldırıyor. Yaşanan büyük savaşta Brienne ve Jaime yara alsa da sağ çıkmayı başarıyor.

Drogon ve Rhaegal'ın alevleriyle pek çok Ak Gezen'in öldüğü çarpışmada yaşanan bir olay ise dizi izleyicilerini şoke etti.

Daenerys'in Drogon'a "Dracarys" komutu vermesiyle Night King alevler arasında kaldı. İzleyiciler bu esnada Night King'in öldüğünü düşünürken Ak Gezenler'in lideri alevlerin arasından çıktı ve yönün Bran'e doğru çevirdi. (Dizide anlatıldığı üzere sadece Targaryen kanı taşıyanlar alevlerden etkilenmiyor)

Stark hanedanın mezarında ise Ak Gezenler ordusu mezardakileri hedef alıyor ve Arya neredeyse tek başına mücadele ederek buradakilerin güvende olduğundan emin olarak ayrılıyor.

Bran ile Theon'un yanına gitmek üzere mezardan ayrılan Arya ile izleyiciler Theon ile Night King arasındaki savaşı gördü.

Bu esnada Bran'i korumaya çalışan Theon hayatını kaybetti ve White Walker şle Bran karşı karşıya geldi.

Bu esnada Arya sahneye çıktı ve Night King'e saldırdı. Kısa süreli bir mücadelenin ardından Arya Stark, Valarian çeliği ile Night King'i öldürdü!

GAME OF THRONES 8. SEZON TÜM BÖLÜMLERİN TARİHLERİ

4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak