Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm izleme yolları - Game of Thrones nasıl izlenir?

Game of Thrones 8. sezon 3. bölüm izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Game of Thrones yeni bölüm izleme yolları yakından araştırılıyor. Game of Thrones nasıl izlenir? Dizinin yeni bölüm fragmanında Akgezenlere karşı cephe hazırlanmıştır. Artık yapılması gereken tek şey, savaşın kazananını belirlemek üzere harekete geçmektir. Akgezenlere karşı bir ittifak oluşturan Jon Snow ve Khallesi, çevrelerine binlerce asker toplamıştır. Amacı kuzeyi ele geçirmek ve Bran'i ortadan kaldırmak olan Akgezenler ise ele geçirdikleri Ejderhalarla büyük savaşın ağır basan tarafı olduklarını gözler önüne serecek.

GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜM İZLE

GAME OF THRONES SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin 2. Bölümünde Daenerys, “Ben küçük bir çocukken ağabeyim bana bir masal anlatırdı. Babamızı öldüren adam hakkında O adama yapmak istediğimiz şeyler hakkında ” diyor ve ortam buz kesiyor. Daha sonra farklı bir sahnede Daenerys Sansa’ya, “Cersei’ye asla güvenmemeliydin.” Diyor. Sansa ona, “Sen de güvenmemeliydin.” yanıtını veriyor. İkili arasındaki gerginlik devam ediyor. Arya, “Ölüm. Pek çok yüzü hissettim. Bu yüzü görmek için sabırsızlanıyorum.” diyor. Jon’un ne kadar vakitleri olduğunu sorması üzerine yarın gün doğana kadar vakitleri olduğu yanıtı veriliyor.

GAME OF THRONES FİNAL SEZONU NASIL İZLENİR?

Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan son açıklamada; Game Of Thrones 8. sezon 1. bölümü; 14 Nisan Pazar günü saat 21.00'da yayınlanacak. Game of Thrones 8. sezon ilk bölümü yeni bölümünün yayınlanmasından 24 saat sonra dizi 14 Nisan 2019 Pazar gecesi saat 04.00'dan itibaren Digiturk beIN SERIES SCI-FI HD kanalından izlenebilecek.

ŞİFRESİZ YAYIMLAYAN KANAL VAR MI?

Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.

DİZİ SİTELERİNDE OLACAK MI?

Game Of Thrones meraklılarının merak ettiği bir diğer konu ise , 8. sezonun dizi siteleri üzerinden yayımlanıp yayınlanmayacağı konusu oldu. Ancak dizinin telif hakları alınmadan dizi sitelerinde yayımlanması yasak.

AK GEZENLER ORDUSUNDA EJDERHA

Son bölümde Khaleesi, Jon Snw ve yanındakileri kurtarmak için 3 ejderhası ile kuzeye uçmuş ve onları kurtarmış, ölüler ordusunu görerek büyük dehşete düşmüştü. Burada Night King, Mızrağı ile Viserion 'u öldürdü ve onu akgezenler tarafına aldı.

Night King, Viserionla Duvar 'a geldi ve duvarı yerle bir ederek akgezenleri kuzeye doğru getirmeye devam etti.

Jon Snow ile Khaleesi ise Cercei ile düşmanlığı bir kenara bırakarak Akgezen ordusu ile savaşmak için Kral Şehri'ne geldi. Burada Tryrion 'un ısrarları üzerine Cercei , Gece Kralı 'nın ordusu ile savaşmak için işbirliği yapmayı kabul etti.

Ancak daha sonra Cercei 'nin, bunun bir yalan olduğunu söylemesi üzerine Jamie onu terk edip kuzeye doğru yola çıktı.

Game of Thrones fragmanlarında dikkat çeken detaylardan biri Jon Snow ile Arya Stark'ın konuşması oldu. Ayrıca büyük savaş için ailelerin yola çıktığı görüldü.

David Benioff ve D.B. Weiss tarafından ekrana hayata geçirilen Game of Thrones'un, başrollerinde Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner, Maisie Williams ve Nikolaj Coster-Waldau gibi oyuncular yer alıyor.

GAME OF THRONES 7. SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.