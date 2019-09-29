Galatasaray: 0 Fenerbahçe: 0 maç sonucu...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Mücadelenin ilk 20 dakikalık bölümünde Fenerbahçe etkili olurken, bu bölümde yakaladığı iki fırsatı değerlendiremedi. Galatasaray, 20 ila 30. dakikalar arası kontrolü aldığı aralıkta, Mario Lemina ile iki kez gole yaklaştı ancak Altay'ı aşamadı. Fenerbahçe, 41. dakikada Tolga Ciğerci ile gole yaklaştı.

Galatasaray'ın 50. dakikada Falcao ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ev sahibi ekibin 54. dakikada penaltı beklediği pozisyonda VAR uyarısıyla incelemeye giden Cüneyt Çakır, pozisyon öncesinde Ryan Babel'in elle oynadığına hükmetti.

Her iki takımın da zaman zaman oyunun kontrolünü aldığı ancak risk almaktan kaçındığı dev derbi başladığı gibi golsüz noktalandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 9 puana, Fenerbahçe ise 11 puana yükseldi.

Galatasaray, gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.