Galatasaray Panathinaikos maçı hangi kanalda? Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı saat kaçta?

Galatasaray hazırlık maçı kapsamında Yunanistan’ın Panathinaikos ekibiyle mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarına da devam ediyor. Sarı kırmızılı taraftarlar ‘Galatasaray – Panathinaikos maçı ne zaman?’ aramasını yapmaya başladı. Yeni transferlerin performansını merak eden Galatasaraylılar mücadeleyi izlemek istiyor. Peki, Galatasaray Panathinaikos hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY - PANATHİNAİKOS HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Panathinaikos maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21:00’da Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Maçı D-Smart Smart Spor kanalı canlı olarak verecek.

Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.

YENİ TRANSFER EMRE MOR’DAN İLK AÇIKLAMALAR

Emre Mor, Galatasaray'a geçici transferini tamamlayan sözleşmeye imza attıktan sonra sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da hazır bulundu.

Emre Mor şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum ve tekrar antrenmanlara başlayacağım için çok mutluyum. Başkanımıza sözleri ve bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. İki zor sezon geçirdim. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum.

Fatih Hoca benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Çok iyi bir ilişkimiz var, birbirimizi yakından tanıyoruz. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Benim yeteneklerimden en iyi şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum. Beraber yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum.

Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız."