Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda, Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği bir üst tur için mücadele edecek. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Galatasaray Darıca maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Darıca Gençlerbirliği maçı şifresiz mi? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte tüm detaylar..

GALATASARAY DARICA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitirerek, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, bundan dolayı Türkiye Kupası'na bu turdan başladı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Radamel Falcao ve Ryan Babel ile koronavirüs testi pozitif çıkan ancak ismi açıklanmayan bir futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in karşılaşmaya Süper Lig'de az süre alan futbolcularından kurulu bir kadro çıkarması bekleniyor.