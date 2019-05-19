Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray!

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrılarak 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Feghouli ile 64. dakikada Onyekuru'dan geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 17. dakikada Riad Bajic kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 69 yapan Galatasasaray, ikili averajda önde olduğu rakibinin 3 puan önüne yerleşti ve ligdeki 22. şampiyonluğunu kazandı.

Süper Lig'in son haftasında şampiyon Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Başakşehir ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynadıkları müsabakada görev alan futbolculardan Badou Ndiaye'yi kadroya almazken, Martin Linnes ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerine ilk 11'de Yuto Nagatomo, Ryan Donk ve Fernando Reges'i görevlendirdi.

Ndiaye ve Mitroglou kadroda yok

Galatasaray'da Badou Ndiaye ve Kostas Mitroglou, Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.

Fatih Terim'in yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya almadığı Ndiaye ve Mitroglou, müsabakayı tribünden takip etti.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile başladı.

Takımın yedek kulübesinde ise Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.

Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da maçı statta izledi.