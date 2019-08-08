Galatasaray Akhisarspor maçı sonucu: Süper Kupa'yı kim kazandı?

Galatasaray Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Süper Kupa maçında Galatasaray ile Akhisarspor ter döktü. Türkiye’de binlerce kişi tarafından izlenen Süper Kupa maçında heyecan dolu anlar yaşandı. Yeni sezon öncesi iki takım için de büyük önem taşıyan bu maçta iki taraf da elinden gelen mücadeleyi sergiledi. Peki, Süper Kupa şampiyonu kim oldu? İşte cevabı…

SÜPER KUPA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Galatasaray, TFF Süper Kupa Finali’nde karşılaştığı Akhisarspor’u 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa maçında Galatasaray ile Akhisarspor karşılaştı. Ankar Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Galatasaray'a Süper Kupa'yı getiren golü 39. dakikada Youens Belhanda kaydetti.

48. dakikada Bjarnason'un sol kanattan penaltı noktası üzerine gönderdiği topa iyi yükselen Burhan Eşer'in kafa vuruşunda kaleci Muslera ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

54. dakikada Mariano'nun sağ taraftan ceza alanına yaptığı ortada, penaltı noktasına yakın bir bölgede iyi yükselen Babel'in kötü vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

80. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Selçuk İnan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

82. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Belhanda'nın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci tehlikeyi önledi.

84. dakikada Kadir Keleş'in sol taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada iyi yükselen Vrsajevic'in kafa vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

90. dakikada Bjarnason'un son çizgiden ceza alanına çevirdiği topla buluşan Bertuğ Bayar'ın vuruşunda Nagatomo'ya çarpan top kornere çıktı.

Müsabakayı, Galatasaray 1-0 kazandı.

Geçen sezon Süper Kupa'yı Akhisarspor'a penaltılarla kaybeden Galatasaray, Ege temsilcisinden bu kez rövanşı almış oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cezalı olduğu için kulübede yer alamazken, 65 yaşındaki deneyimli teknik adam, kariyerinde 20. kupaya uzandı.

2019 yılında Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, Süper Kupa'yı da müzesine götürerek önemli bir başarının altına imza attı. Ayrıca sarı-kırmızılılar, tarihinde 6. kez Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı Kasapoğlu ve Özdemir verdi

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'yı Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'a birlikte verdi.

Kasapoğlu ve Özdemir, iki takım oyuncularına madalyalarını da takdim etti.

Cezalı olduğu için takımının başında sahaya çıkamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa töreninde yer aldı.

Süper Kupa'yı 6. kez kazanan Galatasaray'da oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Maçın adamı Belhanda

TFF Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu maçın tek golünü atan Galatasaraylı Belhanda seçildi.

Belhanda'ya plaketini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray Kulübü'nü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar diledi.