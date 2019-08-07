Süper Kupa 2019 hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray Akhisar maçı şifresiz mi?

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? merak ediliyor. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray Akhisar maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arayan binlerce sporsever maçı heyecanla bekliyor. Yeni transferlerini görmek ve yeni sezon öncesi takımlarının performanslarını merak eden taraftarlar için önem teşkil eden maç bugün oynanacak. İşte son şampiyon Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Akhisar arasında oynanacak 2019 Süper Kupa final maçı ile ilgili detaylar..

GALATASARAY AKHİSAR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Akhisar Süper Kupa maçı 7 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21:30’da oynanacak. Ankara Eryaman stadyumunda oynanacak maçı Atv kanalı canlı olarak verecek. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

GALATASARAY İLE AKHİSARSPOR 2'NCİ KEZ

Galatasaray ile Akhisarspor TFF Süper Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım geçtiğimiz sezon da Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmiş ve Akhisarspor normal ve uzatma süreleri 1-1 biten maçta rakibini seri penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

GALATASARAY 9'UNCU, AKHİSARSPOR İKİNCİ KEZ OYNAYACAK

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 9'uncu, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ise ikinci kez mücadele edecek.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen yıl da Konya'da oynanan maçı penaltılarda Akhisarspor'a kaybetti.

GALATASARAY HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Devam eden bölümde gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcao, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo."