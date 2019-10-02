Galatasaray :0 PSG : 1 maç sonucu

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, evinde Fransız devi Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi PSG 1-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren gol, 52. dakikada Sarabia'nın asistinde Arjantinli forvet Mauro Icardi'den geldi.

Bu sonucun ardından ilk hafta Club Brugge ile 0-0 berabere kalan temsilcimiz Galatasaray 1 puanda kalırken, ilk hafta Real Madrid'i 3-0 ile geçen PSG 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.

Grubun 3. haftasında Galatasaray evinde Real Madrid'i ağırlayacak, PSG ise deplasmanda Club Brugge'e konuk olacak.

FATİH TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı derbi maça göre iki değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi sakatlanan Mario Lemina'nın yerine, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderdiği Jean Michael Seri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray'ın son lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Sofiane Feghouli ise zorlu PSG maçında yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncunun yerine de Ryan Donk ilk 11'de şans buldu.

KONTROLLÜ OYUNA YÖNELİK KADRO

Terim, A Grubu'nun ilk maçında Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG karşısında kontrollü oynayacak şekilde kadro tercihlerinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, savunmanın göbeğinde Christian Luyindama, Ryan Donk ve Marcao'yu görevlendirdi. Mariano Filho ile Yuto Nagatomo yine beklerde oynarken, savunmanın önünde ise Steven Nzonzi, Seri ve Younes Belhanda forma giydi.

Ryan Babel ile Radamel Falcao ise hücumda gol aradı. Galatasaray'da Feghouli'nin yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram ve Florin Andone de yedek soyundu.