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  • Son dakika haberleri... Gabar'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Gri Liste'de olduğu belirlendi
03 Ocak 2021 Pazar 16:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Gabar'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Gri Liste'de olduğu belirlendi

Son dakika haberleri... Gabar'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Gri Liste'de olduğu belirlendi
AA

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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