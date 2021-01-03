03 Ocak 2021 Pazar 16:22 | Son Güncelleme:
Son dakika haberleri... Gabar'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Gri Liste'de olduğu belirlendi
AA
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.
AA'da yer alan son dakika haberine göre, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.
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