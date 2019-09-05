G7'den daha geniş! Putin'den Türkiye teklifi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın G7'ye dönme gündemiyle alakalı olarak içerisinde Türkiye, Hindistan ve Çin'in de yer alacağı G7'ye benzer daha geniş bir grup kurulabileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştü.
Görüşme sonrasında Abe, Rusya'nın G8'e dönüşü konusunu gündeme getirdiklerini söyledi.
Putin ise, Vladivostok'ta G8'e ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söylerken, içerisinde Türkiye, Hindistan ve Çin'in de yer aldığı G7'ye benzer bir grup kurulabileceğini belirtti.