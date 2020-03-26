G20 zirvesi nedir, hangi ülkeler var? 2020 G20 zirvesi nerede yapılacak?

G20 zirvesi nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nden telekonferans yöntemiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı. Haberi gören vatandaşlar G20 zirvesi ile ilgili arama yapmaya başladı. İşte merak edilenler..

G20 ZİRVESİ BAŞLADI

Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüşecek. Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden temsilciler de katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

G20 ZİRVESİ NEDİR?

İngiliz dilindeki açılımı Group of 20 (20 Grubu) olan ve dünya üzerindeki ekonomi bazında en büyük 19 ülkenin liderleri ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun bir araya geldiği zirve olan G20'ye ayrıca üye 20 ülkenin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'da liderlerle birlikte yer alır.

G20 ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.