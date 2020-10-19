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19 Ekim 2020 Pazartesi 01:15 | Son Güncelleme:

Fuzuli'ye Azerbaycan bayrağı dikildi

AA

Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinin merkezine Azerbaycan bayrağı dikildi.

Azerbaycan askerleri, Ermenistan'ın işgalinden kurtardıkları Fuzuli kentinin merkezine Azerbaycan bayrağı dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün işgalden kurtarılan Fuzuli kentinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, 27 yıldır işgal altında bulunan kentin adeta harabeye dönüştüğü görülüyor.

Kente giden yolların kenarında Azerbaycan ordusunca imha edilmiş Ermenistan ordusuna ait tank ve zırhlı araçların görüldüğü görüntülerde, Azerbaycanlılara ait eski mezarlıklar da yer aldı.

Görüntülerin sonunda, Azerbaycan askerleri kent merkezinde sağlam kalan yapılardan birinin önünde göndere Azerbaycan bayrağı çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün, Azerbaycan ordusunun Fuzuli kentini kurtardığını açıklamıştı.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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