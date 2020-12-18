Fuat Oktay'dan sert tepki: Franco'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Diktatör Franco’nun Türkiye’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar, buna cüret ettiler. Franco’nun ruhu bugün CHP’de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir, milletin adamıdır." dedi.

Oktay, "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır." diye konuştu.

"AKDENİZ’DE KORSANLIK YAPAN, ER VEYA GEÇ BİZDEN CEVABINI ALIR"



Cumhurbaşkanı Başkanı Yardımcısı Oktay: "Akdeniz’de korsanlık yapan, er veya geç bizden cevabını alır. Türlü salvolarla ülkemizi Akdeniz'de köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, tuzak kuranlar kazdıkları çukura kendileri düşecektir. Türkiye'ye karşı kurulan oyunları birer birer bozarız." dedi.

"ARTIK YAPTIRIMLARA PABUÇ BIRAKACAK BİR TÜRKİYE YOK"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye’nin dostluğudur. Türkiye'yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır." dedi.