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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
21 Aralık 2020 Pazartesi 18:59 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Siber Güvenlik Haftası" nedeniyle düzenlenen programda konuştuğu sırada geçirdiği rahatsızlık sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

 Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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