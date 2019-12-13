Fuat Oktay'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısına sert tepki gösterdi

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Fuat Oktay, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi, yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil tarih arşivleridir. Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz; tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.