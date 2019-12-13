Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8005
  • 6,4824
  • 274.516
  • 110837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Fuat Oktay'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına kınama

Fuat Oktay'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına kınama

Fuat Oktay'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına kınama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz; tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısına sert tepki gösterdi

Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Fuat Oktay, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi, yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil tarih arşivleridir. Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz; tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.


Başak Dizer: Kıvanç'ı hiç kıskanmam
Ahmet Rıfat Şungar'ı çabuk unuttu! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın yeni aşkı
Ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!
Emre Altuğ şaşırttı: 'Örnek çift demeyelim'
Ece Çeşmioğlu o diziyle dönüyor
<p>Pendik´te seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, içi yolcu dolu hatlı minibüsün önüne geçerek

Az Kalsın Faciaya Neden Oluyordu! Minibüs Şoförü Son Gaz Hastaneye Sürdü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Israr üzerine başladığı elek yapımında siparişlere yetişemiyor

Hastalanmamak için böcek yiyorlar