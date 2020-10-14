Fuat Oktay kimdir, nereli? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay nereli?

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2018 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak göreve başlayan Fuat Oktay, Türk Hava Yolları'nda çalıştığı dönemde birçok projeyi hayat geçirmiştir. Kamu ve özel sektörde genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Fuat Oktay, doktorasında uzmanlığını havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında yapmıştır.

FUAT OKTAY KİMDİR?

Fuat Oktay, 1964 yılında Yozgat-Çekerek’te doğdu. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı. Hem kamu hem de özel olmak üzere, birçok şirkete danışmanlık hizmetlerinde bulundu, bu şirketlerin bazılarında genel müdür, başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görevi boyunca çok sayıda ortak girişim projesini hayata geçirdi.

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında da Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngilizce biliyor. Üç çocuk babasıdır.