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  3. Fuat Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı
07 Haziran 2020 Pazar 17:44 | Son Güncelleme:

Fuat Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı

Fuat Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:

"Larnaka'da Tuzla Camisi'ne asılan Bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon. Rum yönetimi, adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır."
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