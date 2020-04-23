FT: Utanç verici bir durum içine düşen İngiliz hükümetinin yardımına Ankara koştu

İngiltere’nin özel bir şirketten kişisel koruyucu ekipman satın alma planlarının kaosla sonuçlanmasının ardından devreye giren Türkiye, koruyucu ekipman sevkiyatının İngiltere’ye ulaştırılmasını sağladı.

Aksam.com.tr’nin Londra merkezli yayın yapan Financial Times’tan (FT) aktardığı haberde, İngiltere’nin anlaşma yaptığı firmanın gerekli ihracat lisansı olmadığı ve buna bağlı olarak gecikmeler yaşandığı belirtildi.

“UTANÇ VERİCİ BİR DURUM İÇİNE DÜŞEN İNGİLTERE’NİN YARDIMINA ANKARA KOŞTU”

Boris Johnson hükûmetinin “utanç verici bir durum içerisine düştüğünü” yazan FT, İngiltere’nin yardımına Ankara’nın koştuğunu kaleme aldı.

Türkiye’nin nisan ayı başında da koronavirüsle mücadele kapsamında İngiltere’ye bir sevkiyat gerçekleştirdiği hatırlatılan haberde şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüs hastalarına bakan sağlık çalışanları için gerekli önlüklerin ve koruyucu ekipmanın sevkiyatı, konuyla alakalı iki kaynağın aktardığına göre, Türk devletine ait bir sağlık şirketi olan USHAŞ tarafınadn sağlandı.”

“TÜRKİYE ŞİMDİ DE İNGİLİZLERİN BU TİCARİ MESELEYİ ÇÖZMESİNE YARDIM EDİYOR”

Türkiye’nin İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın Sky News’e yaptığı açıklamaya yer verilen haberde, Yalçın’ın şu sözleri okuyucularla paylaşıldı:

“Anladığım kadarıyla özel tedarikçi şirketle bazı sorunlar oldu. Türkiye, İngiltere’nin acil ihtiyaçlarına hızla çözüm bulmak için İngiliz yetkililerle birlikte hareket ediyor.”

Türkiye’nin nisan ayı başında İngiltere’ye yönelik ekipman bağışına da atıf yapan Yalçın’ın, “Türkiye şimdi de İngiliz yetkililerin bu ticari meseleyi çözmesine yardım ediyor.” dediği aktarıldı.

“TÜRKİYE İLE İNGİLTERE, DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ DAHA DA GELİŞTİRDİ”

FT’nin söz konusu haberi, Türkiye ile İngiltere arasındaki diplomatik ilişkilerin son yıllarda gösterdiği gelişime vurgu yapılarak tamamlandı:

“İngiltere ile Türkiye, son yıllarda zaten yakın olan diplomatik ilişkilerini daha da geliştirdi. 2016’daki darbe girişiminin ardından İngiltere (Başkan Recep Tayyip) Erdoğan’a desteğini dile getirmişti ve savunma, terörle mücadele ve ticaret konularında yakın ilişkiler kurmaya devam etti.”