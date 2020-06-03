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  3. Fransızların ihmali Türk genci Muhammet Ali Geregül'ü öldürdü
03 Haziran 2020 Çarşamba 02:42 | Son Güncelleme:

Fransızların ihmali Türk genci Muhammet Ali Geregül'ü öldürdü

Fransızların ihmali Türk genci Muhammet Ali Geregül'ü öldürdü

Fransa'da önce MS sonra korona tedavisi uygulanan genç, 21 gün yoğun bakımda kaldı. Beyin ölümü gerçekleşen Geregül, yaşam savaşını kaybetti.

Fransa’da 9 Mayıs akşamı baygınlık geçiren Muhammet Ali Geregül, Montreuil’deki hastaneye kaldırıldı. Geregül’e burada önce sara ilacı verildi ve daha sonra eve gönderildi. Bilinç kaybı başlayınca Bobigny’de bulunan başka bir hastaneye kaldırılan talihsiz genç bu kez de kas hastalığı MS tedavisine alındı. Durumu ağırlaşınca Aubervilliers’teki başka bir hastaneye gönderildi. Burada da korona teşhisi konuldu ancak menenjit tedavisine başlandı. 18 Mayıs’taki bu olayın ardından hastane raporlarını alamayan aile Türkiye’den ambulans uçak istedi. Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı Fransa’ya gönderdi ve cumartesi günü Muhammed Ali, Türkiye’ye getirdi.

TUNCELİ’DE DEFNEDİLECEK

Uçakta kalp krizi geçiren Muhammet Ali, Kadıköy’de bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen 26 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhammet Ali’nin cenazesi bugün Tunceli’nin Karakoç Köyü’nde toprağa verilecek. 


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