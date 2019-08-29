Fransızcadan Türkçeye geçmiş hangi kelime 'eğilim' anlamına gelir? Güven Bana sorusu Fransızcadan Türkçeye geçmiş hangi kelime 'eğilim' anlamına gelir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Sürmenaj

B: Sekans

C: Tandans

D: Tolerans

Doğru cevap: Tandans