Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kaleme aldığı hangi adda bir karakter vardır? Atv’nin başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 27 Nisan Pazartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...



FRANSIZ YAZAR MAURİCE LEBLANC'IN KALEME ALDIĞI HANGİ ADDA BİR KARAKTER VARDIR?



A: Hobin Rood



B: Bames Jond

C: Herlock Sholmes

D: Lannibal Hecter

Doğru cevap: C Herlock Sholmes

Maurice Leblanc Rouen, Normandiya'da doğdu. Farklı ülkelerdeki eğitim yaşamından sonra hukuk fakültesinden ayrıldı. Daha sonra Paris'e yerleşti ve birçok roman ve hikâye kaleme aldı. Verdiği eserlerde genel olarak Gustave Flaubert ve Guy de Maupassant'dan etkilendi. Asıl üne kavuşmasında 15 Temmuz 1905'te Je Sais Tout’da tefrika edilmeye başlanan “Kibar Hırsız” Arsen Lüpen karakteri ve onun maceraları sayesinde oldu. Yaşadığı dönemlerdeki edebiyat dünyasında etkili olan polisiye roman furyasına katılarak bu türde birçok eser verdi.

